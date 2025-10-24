Vento forte e mareggiate hanno spazzato la costa toscana | disagi e alberi caduti
GROSSETO – I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti, dal primo pomeriggio di ieri (23 ottobre) per numerose situazioni causate dal forte vento di libeccio che ha spirato nelle ultime ore sulla provincia, La concentrazione degli interventi si è verificata principalmente nella zona nord della provincia fra i comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano. I vigili del fuoco sono intervenuti per strutture verticali pericolanti, alberi pericolanti e alberi abbattuti appunto dal forte vento di libeccio. Non si registrano feriti. Stessa situazione si è verificata a partire dal pomeriggio di ieri anche in provincia di Lucca e Massa Carrara. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
