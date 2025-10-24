Vento forte di libeccio prorogata l’allerta meteo per mareggiate

FIRENZE – Non si arresta l’allerta meteo sulla costa toscana. Persiste sulla regione, infatti, un intenso flusso di correnti di libeccio e la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle 13 di domani (25 ottobre) il codice giallo per mareggiate su litorale centro-settentrionale e arcipelago a nord dell’isola d’Elba. Permangono, comunque, condizioni generali di instabilità, in aumento dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani con possibili rovesci o temporali locali più probabili nelle zone centro-settentrionali. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http:www. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altre letture consigliate

AGGIORNAMENTO EVENTO: A10 - SAVONA - VENTIMIGLIA Vento forte tra Sanremo Ovest e Confine di Stato (Inizio evento ore 14:48 del 23-10-2025) #TrattaA10 #SavonaVentimiglia - facebook.com Vai su Facebook

#Allertameteo arancione in #Spagna: vento forte, mareggiate e piogge in arrivo - X Vai su X

Toscana, allerta gialla mareggiate: onde alte fino a 5 metri, vento forte e problemi alla navigazione - Venerdì mattina il traffico commerciale nel porto di Livorno è rimasto bloccato, a causa del libeccio che nella notte ha toccato i 42 nodi, come segnalano dall'Avvisatore marittimo ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Vento forte di libeccio, prorogata l'allerta meteo per mareggiate - Persiste sulla regione, infatti, un intenso flusso di correnti di libeccio e la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso ... Scrive msn.com

Toscana, ora l’allerta meteo è per mareggiate: le previsioni, vento a 100 all’ora - Firenze, 23 ottobre 2025 – Un venerdì di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con un’allerta arancione e gialla per mareggiate ... Da lanazione.it