Vento forte all’Isola d’Elba danni e tanta paura tra gli abitanti Traghetti fermi per ore

Portoferraio, 24 ottobre 2025 – Capo Corso ha parzialmente protetto l'isola d’Elba dalla furia della tempesta Benjamin che si è abbattuta sulla Corsica con raffiche fino a 150 chilometri orari. Ma il forte vento che ha colpito l'isola d’Elba (sono stati registrati 8090 chilometri orari) ha provocato comunque molti danni e tanta paura tra gli abitanti, con i collegamenti marittimi e aerei completamente interrotti per ore. Intere zone sono rimaste completamente isolate, senza collegamento telefonico, luce e acqua. Alberi, rami e grossi massi caduti, smottamenti, tetti scoperchiati, pontili portati via dalle onde con picchi di criticità soprattutto lungo la costa occidentale, ma anche a Portoferraio con numerosi interventi nella notte di Vigili del Fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine e l'elicottero del 118 che ha avuto grosse difficoltà per il forte vento e ha dovuto optare ad un atterraggio di emergenza da nella zona del campo sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vento forte all’Isola d’Elba, danni e tanta paura tra gli abitanti. Traghetti fermi per ore

Scopri altri approfondimenti

AGGIORNAMENTO EVENTO: A10 - SAVONA - VENTIMIGLIA Vento forte tra Sanremo Ovest e Confine di Stato (Inizio evento ore 14:48 del 23-10-2025) #TrattaA10 #SavonaVentimiglia - facebook.com Vai su Facebook

#Allertameteo arancione in #Spagna: vento forte, mareggiate e piogge in arrivo - X Vai su X

Forte vento e mare agitato, scatta allerta in Campania - La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. ansa.it scrive

01/10/2025 - ALLERTA PER VENTO FORTE E MARE AGITATO CON MAREGGIATE - La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Scrive regione.campania.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte il 3 ottobre: le regioni a rischio - La fase di maltempo intenso che ha colpito l'Italia si sta lentamente allontanando dalla Penisola ma nelle prossime ore non mancheranno ancora gli ultimi effetti con pioggia e vento intenso su alcuni ... Si legge su fanpage.it