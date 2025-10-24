venti anni di lavori da pagare per il parco dei laghetti

"A questo punto non mi interessa chi acquisti l’area del parco dei laghetti, che sia un ente pubblico o che sia un privato, ma quello che io pretendo, ed è un mio diritto, è che devono pagarmi tutte le opere fatte in questi ultimi anni. E l’importo totale è di gran lunga superiore al valore di acquisto dell’area". A dirlo è il vivaista Giuseppe Capozucca, che nel 2002 è stato il fautore del progetto del parco dei laghetti a Porto Potenza, e ancora oggi cura la manutenzione e svolge il ruolo di custode dell’area verde. Le sue parole arrivano in vista del 31 ottobre, data in cui è stata fissata la sesta asta per vendere il parco dei laghetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

