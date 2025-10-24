Venti anni di Altrocioccolato In piazza oltre settanta stand

"Fate il cioccolato e non la guerra": l’appello più dolce dell’anno si leva alto oggi da Città di Castello dove prende il via la ventesima edizione di Altrocioccolato, la manifestazione promossa da Umbria Equosolidale con le organizzazioni del commercio equo. Per tre giorni il centro storico sarà invaso dal gusto di cacao, con artigianato, progetti, musica e tanti appuntamenti per tutte le famiglie. L’accesso agli stand è completamente gratuito e il taglio del nastro della manifestazione è in programma per le ore 17 di oggi in piazza Matteotti. Saranno oltre 70 gli stand con i prodotti del commercio equo e degli artigiani del cioccolato provenienti da tutta Italia; 50 i musicisti e gli artisti di strada che si esibiranno in contemporanea sui diversi palchi e postazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venti anni di “Altrocioccolato“. In piazza oltre settanta stand

Altrocioccolato, vent’anni di gusto e giustizia - Oltre 70 espositori, 50 artisti e musicisti, quasi mille studenti coinvolti nei laboratori e 45mila visitatori attesi. Come scrive teletruria.it

Torna “Altrocioccolato“. Quando il cacao ha anche il sapore della solidarietà - Diritti, cooperazione e pace alla base dell’edizione 2025 della rassegna "Si può produrre e consumare rispettando i lavoratori e l’ambiente". Scrive msn.com