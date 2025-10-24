venti a 120 km h le mareggiate sferzano la costa toscana dalla versilia a livorno lo spettacolo e i disagi del mare

Marina di Pisa, 24 ottobre 2025 – L’allerta arancione per mareggiate era in vigore fino alle 6 di stamani, venerdì 24 ottobre, e anche stavolta le previsioni hanno colto nel segno: è stata una nottata intensa sulla costa toscana, con venti fino a 120 kmh e onde di 5 metri che si sono abbattute sul litorale dalla Versilia alla provincia di Livorno. Enrico Mattia Del Punta Prima il Libeccio, poi un forte vento di Ponente hanno contribuito ad ingrossare il mare, con immagini spettacolari arrivate sia da Livorno che da Marina di Pisa. Qui il sistema messo in atto per impedire ai sassi di finire in strada ha funzionato a dovere, fatta eccezione per la Cassa 4 che però non è ancora stata completata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

