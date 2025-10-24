Venezuela Trump | Imminente blitz di terra contro narcotrafficanti Cina? Usa Caracas per smerciare fentanyl Maduro | No war just peace - VIDEO

Durante una round table tenuta ieri alla Casa Bianca, Trump ha paventato l'attacco via terra contro i cartelli della droga, accusando la Cina di far parte del traffico di fentany e di usare Caracas come "hub" di smercio Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presenziato ieri, 23 otto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, Trump: "Imminente blitz di terra contro narcotrafficanti, Cina? Usa Caracas per smerciare fentanyl", Maduro: " No war, just peace" - VIDEO

