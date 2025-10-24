Venezia arrestato alla stazione di Mestre | doveva scontare 2 anni per maltrattamenti in famiglia

Notizie.virgilio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Mestre dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia: dovrà scontare 2 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

