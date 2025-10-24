Venduta Casa Vianello acquistata da Pier Silvio Berlusconi

Quasi 300 metri quadrati su due piani, cinque camere e altrettanti bagni. Per 20 anni, quell’attico di Milano 2, a Segrate, è stata la casa della coppia più famosa della televisione italiana. Adesso, quell’appartamento dove hanno vissuto Raimondo Vianello e Sandra Mondaini dal 1991 al 2010, è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi. A dare la notizia, oggi, il Corriere della Sera che specifica come, sebbene la cifra esatta della transazione non sia stata resa nota, il secondogenito del Cavaliere l’avrebbe comprata per un totale di 1,45 milioni di euro suddivisi in un acconto di 100 mila euro, versato lo scorso anno, e un saldo di 1,35 milioni alla conclusione della trattativa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Venduta Casa Vianello, acquistata da Pier Silvio Berlusconi

