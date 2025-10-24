Vela Campionato d’autunno Star Trionfo assoluto di Enrico Chieffi

Enrico Chieffi, ex olimpionico ed ex campione del mondo (classe 470) ha vinto il Campionato d’Autunno Star 2025, tradizionale appuntamento del calendario velico organizzato dalla Società Velica Viareggina, su delega della Federvela e con la collaborazione del Club Nautico Versilia. All’importante evento hanno partecipato una quindicina di agguerriti equipaggi. Chieffi in questa edizione ha alternato a prua Alessandro Patti, Daniele Bresciano e Graziano Bonanno. Sul podio, dietro Chieffi, si sono classificati Paolo Nazzaro con a prua l’esperto Gianluca Dati, ex aequo con Maurizio Muracchioli e Manlio Corsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

