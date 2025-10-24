Vedono i carabinieri e si danno alla fuga sulla Domiziana | denunciate due donne
Vedono i carabinieri al posto di blocco e fuggono, inseguite e denunciate. E' quanto accaduto lungo la via Domiziana, all’altezza del km 42, dove i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno bloccato e denunciato in stato di libertà due donne per violazioni al Codice della Strada e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
