Vedono i carabinieri e si danno alla fuga sulla Domiziana | denunciate due donne

Casertanews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vedono i carabinieri al posto di blocco e fuggono, inseguite e denunciate. E' quanto accaduto lungo la via Domiziana, all’altezza del km 42,  dove i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno bloccato e denunciato in stato di libertà due donne per violazioni al Codice della Strada e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

