Durante l’opening night della Nba su NBC, Michael Jordan ha raccontato al giornalista Mike Tirico un aneddoto relativo a poche settimane fa, durante la Ryder Cup di golf giocata a Farmingdale. Il giocatore di basket più famoso della storia aveva affittato una casa: “Il padrone è venuto per farsi qualche foto e poi mi ha chiesto, davanti ai nipoti, di tirare un tiro libero. Non ero così preoccupato da anni”. Jordan ha infatti raccontato che da tempo non prendeva in mano un pallone da basket e che il nervosismo era dovuto alle aspettative dei bambini presenti, visti i racconti delle sue gesta tramandati dai genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vediamo se mi ricordo ancora come si fa”: il video del primo tiro a canestro di Michael Jordan dopo anni