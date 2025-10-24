Varietà dell' orrore di Barbi Bubu | serata di Halloween speciale al Piccolo Teatro Comico
Barbie Bubu in Varietà dell’orrore Halloween. Appuntamento al Piccolo Teatro Comico venerdì 31 ottobre alle 21 e alle 23 (spettacolo strong) e sabato 1 e domenica 2 novebre alle 17 e alle 20. Scherzetto o dolcetto?State attenti alla risposta.ma comunque qualsiasi essa sia vi ritroverete. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
