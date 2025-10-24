varato il dispositivo del traffico per la gara podistica del 26 ottobre al rione ferrovia

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 26 ottobre, a partire dalle ore 16:30, si terrà la 1° edizione della gara podistica agonistica “Corsa Santa Maria di Costantinopoli – Trofeo Don Pompilio” che avrà luogo in viale Principe di Napoli, piazza Bissolati e via Grimoaldo Re su un circuito di 3,3 km, da ripetere 3 volte in entrambi i sensi di marcia e nell’intera lunghezza delle strade, per un percorso totale pari a 10 km. Pertanto, con apposita ordinanza è stato istituito, a partire dalle ore 12:00 fino a cessate esigenze subordinate all’avvenuto termine della manifestazione (18:30-19:00) il divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, su viale Principe di Napoli, piazza Bissolati (solo lato civici pari) e via Grimoaldo Re, con attuazione anche nei confronti di residenti ed altri autorizzati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

