Vance | Gli Usa non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania Trump | Andrò a Gaza E deciderò se liberare Barghouti
La presa di posizione del vicepresidente Usa dopo un primo sì all'annessione della Cisgiordania deciso dalla Knesset. Netanyahu: «Non siamo vassalli degli Usa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
ULTIM'ORA - Vance: «Gli Usa non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania» - facebook.com Vai su Facebook
Vance: "Gli Stati Uniti non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania" - "La Cisgiordania non verrà annessa da Israele: questa è la politica dell'amministrazione Trump e continuerà a esserlo. Riporta iltempo.it
Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta Vance: «Non consentiremo l'annessione della Cisgiordania». Trump su Netanyahu: «L'ho fermato io, avrebbe continuato ... - Il presidente israeliano ferma l'iter della legge sull'annessione della Cisgiordania ... Come scrive corriere.it
VANCE IN ISRAELE/ “Gli Usa vogliono la pace a Gaza, ora la sfida è una guerra tra bande nella Striscia” - Gli USA vogliono mantenere il cessate il fuoco, ma altre milizie occupano il terreno che prima era di Hamas: c’è il rischio di uno scontro a Gaza ... Si legge su ilsussidiario.net