Valzer di onde l' emozionante canzone dei ragazzi dell' Area Giovani del Cro

Pordenonetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovare se stessi, dare voce alle proprie emozioni e trasformare la malattia in un’occasione di espressione condivisa. È questo lo spirito che ha animato il laboratorio musicale organizzato dall’Area Giovani del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), tornato quest’anno dopo la pausa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

