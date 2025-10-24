Valzer di onde l' emozionante canzone dei ragazzi dell' Area Giovani del Cro
Ritrovare se stessi, dare voce alle proprie emozioni e trasformare la malattia in un’occasione di espressione condivisa. È questo lo spirito che ha animato il laboratorio musicale organizzato dall’Area Giovani del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), tornato quest’anno dopo la pausa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
