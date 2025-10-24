Valvole salva-fognature Installate sul Montone contro i rigurgiti del fiume

Sono da poco stati ultimati i lavori di installazione di quattro valvole di ’non ritorno’ lungo l’argine destro del fiume Montone, tra il parco urbano e via Isonzo, nel quartiere di San Benedetto. Le valvole, dette clapet, mediante l’azione di un organo meccanico, bloccano il reflusso dei fluidi condotti all’interno di un impianto. L’intervento, per un importo complessivo di 500mila euro, è stato realizzato da e dal Comune di Forlì. L’opera, realizzata grazie ai fondi Pnrr stanziati dalla Struttura Commissariale, rientra nel più ampio piano di opere pubbliche per la gestione delle alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

valvole salva fognature installate sul montone contro i rigurgiti del fiume

