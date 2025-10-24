Valtur Brindisi | vincere contro Forlì per confermare la leadership nel campionato

BRINDISI - Doveva essere una partita fra due squadre che nei pronostici erano considerate fra le protagoniste del campionato e invece Unieuro Forlì, dopo appena sei giornate di campionato, scende nel PalaPentassuglia in tono dimesso in “quasi crisi” per aver sofferto un avvio fatto di cinque. 🔗 Leggi su Brindisireport.it