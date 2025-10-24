Valori in crescita affitti introvabili | la fotografia del mercato immobiliare a Pordenone

Pordenonetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mattone pordenonese continua a tenere, ma la sensazione diffusa tra operatori e famiglie è chiara: comprare o affittare casa a Pordenone costa sempre di più. In particolare, trovare casa in affitto sta diventando sempre di più un'impresa. A dirlo è l’ultimo Osservatorio Immobiliare FIAIP. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

