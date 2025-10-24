Valmontone calcio Di Marco | Vittoria in Coppa importante
Valmontone (Rm) – Il Valmontone ha reagito. Dopo due sconfitte consecutive in campionato contro le due battistrada (prima il Trastevere secondo e poi la Scafatese capoclasse), la Coppa Italia ha ridato il sorriso ai giallorossi. I ragazzi del presidente Manolo Bucci hanno battuto 1-0 l’Orvietana. 🔗 Leggi su Romatoday.it
