Valerio Lombardi | L’Ai favorirà nuove fattispecie di reato ma possiamo difenderci

Dentro le aziende, fuori dai tribunali: questo abilissimo penalista d'impresa ci spiega come prevenire i reati nel campo della responsabilità penale d'impresa, offrendoci un osservatorio privilegiato per comprendere quanto la dimensione preventiva e quella repressiva s'intreccino tra loro, anche di fronte allo sviluppo tecnologico in atto In un'epoca in cui il diritto penale dell'economia si confronta con nuove e più complesse esigenze di prevenzione, la figura dell'avvocato penalista non si limita alla difesa tecnica in sede processuale, ma assume un ruolo determinante nella costruzione di modelli organizzativi e di strategie di ' compliance' (conformità, ndr ) capaci di ridurre il 'rischio-reato' all'interno della società.