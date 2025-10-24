Valerio Lombardi | L’Ai favorirà nuove fattispecie di reato ma possiamo difenderci

Funweek.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dentro le aziende, fuori dai tribunali: questo abilissimo penalista d’impresa ci spiega come prevenire i reati nel campo della responsabilità penale d’impresa, offrendoci un osservatorio privilegiato per comprendere quanto la dimensione preventiva e quella repressiva s’intreccino tra loro, anche di fronte allo sviluppo tecnologico in atto In un’epoca in cui il diritto penale dell’economia si confronta con nuove e più complesse esigenze di prevenzione, la figura dell’avvocato penalista non si limita alla difesa tecnica in sede processuale, ma assume un ruolo determinante nella costruzione di modelli organizzativi e di strategie di ‘ compliance’ (conformità, ndr )  capaci di ridurre il ‘rischio-reato’ all’interno della società. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

valerio lombardi l8217ai favorir224Valerio Lombardi: “L’Ai favorirà nuove fattispecie di reato, ma possiamo difenderci” - Dentro le aziende, fuori dai tribunali: questo abilissimo penalista d’impresa ci spiega come prevenire i reati nel campo della responsabilità penale ... Secondo funweek.it

Cerca Video su questo argomento: Valerio Lombardi L8217ai Favorir224