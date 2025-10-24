valerio braschi dal trionfo a masterchef alla guida michelin con la romagna nel cuore

Santarcangelo (Rimini), 24 ottobre 2025 – Dal trionfo a MasterChef nel 2017 alle pagine della guida Michelin: il The View by Valerio Braschi entra ufficialmente nella prestigiosa selezione dei migliori ristoranti d’Italia e non solo. Un riconoscimento che premia la cucina creativa, stagionale e di forte identità firmata dal più giovane vincitore del reality culinario targato Sky, oggi tra i protagonisti della nuova generazione di chef italiani. Situato nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, all’interno dell’hub verticale di Glamore Group, The View si distingue per una proposta gastronomica contemporanea, capace di fondere tecnica, libertà espressiva e materie prime di altissima qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

