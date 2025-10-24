Valentina Vignali e il matrimonio | data location e tema speciale Preparativi e curiosità sulle bomboniere

Rimini, 24 ottobre 2025 – La storia di Valentina Vignali e Fabio Stefanini è la dimostrazione che certi amori, dopo aver fatto dei giri immensi, ritornano per un vero e proprio lieto fine. L'ex cestista professionista, showgirl e oggi seguitissima influencer da 2.6 milioni di follower, e il campione di pallacanestro hanno annunciato le nozze che si terranno il 21 giugno 2026 nello splendido scenario del Castello di Bracciano, a Roma. L'annuncio è arrivato direttamente dal salotto di La Volta Buona, il programma su Rai 1 condotto da Caterina Balivo, dove Valentina ha raccontato il viaggio incredibile che ha riportato lei e Fabio l'uno nelle braccia dell'altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valentina Vignali e il matrimonio: data, location e tema speciale. Preparativi e curiosità sulle bomboniere

