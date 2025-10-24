Valencia-Villarreal sabato 25 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte nel Derbi de la Comunitat

Sabato notte si giocherà una delle partite più intense di tutta la Liga: il derby de la Comunitat Valenciana, la sfida tra Valencia e Villarreal. Il Submarino Amarillo arriva all’appuntamento con una classifica decisamente migliore: il terzo posto in classifica va oltre le più rosee aspettative e sarà molto difficile da conservare ma la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Valencia-Villarreal (sabato 25 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nel “Derbi de la Comunitat”

