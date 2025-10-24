Valencia-Villarreal sabato 25 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte nel Derbi de la Comunitat

Sabato notte si giocherà una delle partite più intense di tutta la Liga: il derby de la Comunitat Valenciana, la sfida tra Valencia e Villarreal. Il Submarino Amarillo arriva all’appuntamento con una classifica decisamente migliore: il terzo posto in classifica va oltre le più rosee aspettative e sarà molto difficile da conservare ma la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Valencia-Villarreal (sabato 25 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nel “Derbi de la Comunitat”

Argomenti simili trattati di recente

Nessuna trasferta americana per la Liga. Il sogno di Javier Tebas di far giocare Villarreal-Barcelona a Miami il 20 dicembre, è svanito appena 2 settimane dopo che il presidente della Liga aveva ufficialmente annunciato ai quattro venti che la partita si sare - facebook.com Vai su Facebook

Valencia-Villarreal, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis - Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida de LaLiga ... Si legge su msn.com

Pronostico Valencia vs Villarreal – 25 Ottobre 2025 - Il derby valenciano tra Valencia e Villarreal accende la serata del 25 Ottobre 2025 allo Stadio de Mestalla, con fischio d’inizio alle 21:00. Scrive news-sports.it

LaLiga, Valencia-Villarreal: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV - Uno dei match più affascinante che ci propone la prossima giornata de LaLiga è quello tra Valencia e Villarreal. Da msn.com