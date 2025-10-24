Valencia–Villarreal | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 21:00 Stadio: Mestalla (Valencia) – 10ª giornata di Liga Derby della Comunità Valenciana ad alta intensità: il Valencia cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda, il Villarreal punta a restare agganciato al treno europeo dopo un periodo di flessione. Stato di forma. Valencia: rendimento altalenante, ma in casa ha mostrato solidità e capacità di alzare il ritmo nella ripresa. Servono cinismo e gestione delle transizioni, vero tallone d’Achille delle ultime uscite.. Villarreal: maggiore qualità tra le linee, ma meno brillante lontano da casa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Valencia–Villarreal: preview, probabili formazioni e pronostico

Altre letture consigliate

Nessuna trasferta americana per la Liga. Il sogno di Javier Tebas di far giocare Villarreal-Barcelona a Miami il 20 dicembre, è svanito appena 2 settimane dopo che il presidente della Liga aveva ufficialmente annunciato ai quattro venti che la partita si sare - facebook.com Vai su Facebook

Próximos partidos del Valencia CF ¿Cuántos puntos sacamos? - X Vai su X

Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni - Chivu pensa a 5 cambi rispetto alla vittoria contro il Cagliari: dovrebbero tornare Sommer in porta, Acerbi in ... Da sport.sky.it

Probabili formazioni Roma Lille/ Quote: turnover per Gasperini (Europa League, oggi 2 ottobre 2025) - Curiosamente è un nuovo confronto con il calcio francese dopo la vittoria a Nizza della scorsa giornata, speriamo che sia un segnale di buon auspicio ma, al di là di questo, è di buon auspicio per la ... Riporta ilsussidiario.net

Roma-Lille dove vederla in tv e streaming: Sky, NOW, TV8 o DAZN? Le probabili formazioni - Roma alla prima in casa di Europa League contro il Lille alle 18. Lo riporta affaritaliani.it