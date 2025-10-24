Vaia | il monito del Papa sul fentanil chiama tutti alla responsabilità
Un appello che non lascia scampo alle ambiguità: il monito di Papa Leone XIV contro il fentanil e le derive etiche nella produzione farmaceutica trova l’adesione convinta di Francesco Vaia. L’ex direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, oggi nell’Autorità Garante, rilancia: servono responsabilità diffuse, prevenzione e decisioni rapide, perché la sfida tocca istituzioni, sanità, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
