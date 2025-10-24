Vaccino Covid quando nel 2022 i virologi Pregliasco e Frajese ammettevano la genotossicità siero Moderna | Cambia Dna causa cancro - VIDEO
Nel talk show di La7 del 13 gennaio 2022 Frajese denunciava possibili rischi dei vaccini a mRna e chiedeva nuovi studi; Pregliasco minimizzava, pur ammettendo la possibilità dell'insorgenza di tumori Già il 13 gennaio 2022, in una puntata del programma televisivo "Non è l'Arena" su La7, i vir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
È arrivato il momento di pensare alla prevenzione! Alla Farmacia Gavino di Campomorone puoi effettuare la vaccinazione anti-Covid e la vaccinazione antinfluenzale in modo semplice e veloce. Il vaccino anti-Covid è gratuito per tutti, mentre il vaccino ant - facebook.com Vai su Facebook
Mielite dopo il vaccino Covid, il tribunale riconosce il nesso: lo Stato dovrà pagare un indennizzo a una donna di 52 anni di Alba - X Vai su X
Danni neurologici dopo vaccino anti covid, 52enne ottiene indennizzo - Riconosciuto dal Tribunale di Asti in primo grado il nesso causale tra la somministrazione e la mielite che ha tolto alla donna, residente nel cuneese, la capacità di camminare. Lo riporta rainews.it
Covid. Nuovo report Aifa su sicurezza vaccini. Confermato trend con 100 segnalazioni di eventi avversi ogni 100mila somministrazioni (81,8% non gravi) e 0,2 decessi ogni mln dosi - 076 di dosi somministrate (tasso di segnalazione di 100 ogni 100. quotidianosanita.it scrive
Vaccino Covid: miocardite, pericardite e trombosi. Tutte le reazioni avverse registrate - Dopo quattro anni dall'inizio della pandemia a a fare chiarezza ci ha pensato un nuovo studio su quasi 100 milioni di vaccinati ... Lo riporta notizie.tiscali.it