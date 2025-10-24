Vaccino Covid quando Fda ammetteva che sieri mRna fossero terapia genetica sperimentale in grado di causare danni a lungo termine già nel 2020

Crescono le critiche sui vaccini Covida mRna, ma confermano solamente quello che la Fda americana e molti altri istituti sanitari in realtà già sapevano: la pericolosità data dalla sperimentalità dei sieri Già nel 2020 la Food and Drug Administration americana, in un paper, riconosceva che il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, quando Fda ammetteva che sieri mRna fossero terapia genetica sperimentale in grado di causare danni a lungo termine già nel 2020

