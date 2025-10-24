Vaccino Covid dottoressa a Venezia denuncia effetti avversi dopo 2 dosi | Mi sono ammalata e ho patologie che non ha gente sana stanno meglio i non vaccinati - VIDEO

Durante l’assemblea dei medici a Venezia, una dottoressa ha raccontato la sua esperienza dopo il Vaccino Covid e denuncia gli effetti avversi osservati tra pazienti e colleghi: “Forse abbiamo sbagliato qualcosa” Durante l’assemblea dell’Ordine dei Medici di Venezia nel 2022, una dottoressa ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, dottoressa a Venezia denuncia effetti avversi dopo 2 dosi: “Mi sono ammalata e ho patologie che non ha gente sana, stanno meglio i non vaccinati” - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

È arrivato il momento di pensare alla prevenzione! Alla Farmacia Gavino di Campomorone puoi effettuare la vaccinazione anti-Covid e la vaccinazione antinfluenzale in modo semplice e veloce. Il vaccino anti-Covid è gratuito per tutti, mentre il vaccino ant - facebook.com Vai su Facebook

Mielite dopo il vaccino Covid, il tribunale riconosce il nesso: lo Stato dovrà pagare un indennizzo a una donna di 52 anni di Alba - X Vai su X

Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - a firma del Capo dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitiello - Riporta tg24.sky.it

Covid. Gimbe: “Sono oltre 8 milioni gli italiani che non hanno mai ricevuto una dose di vaccino”. Ogni giorno contraggono il virus quasi 4mila persone - In particolare sono circa 8,28 milioni le persone mai vaccinate e che non hanno contratto il virus da poco tempo, pari al 13,9% della platea (con percentuali dall’11,2% della Toscana al 26,3% della ... Si legge su quotidianosanita.it

Vaccini Covid disabili. In Friuli Venezia Giulia prenotabile il vaccino per disabili e caregiver - Buone notizie sul fronte vaccinazione anticovid per i cittadini del Friuli Venezia Giulia: si legge infatti iN una nota dal sito della Regione che, grazie alla conferma dell’arrivo delle nuove dosi ... Come scrive disabili.com