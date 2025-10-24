Vaccino Covid all’Università Rosmini di Torino obbligo inoculazione per tirocinio in ospedale Presidente comitato Fortitudo | Gravissimo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sollevare la questione è stata la presidente del Comitato, Grazia Piccinelli, che il 17 ottobre ha reso pubblica la segnalazione ricevuta da una studentessa. “Gravissimo, non si possono obbligare ragazzi di 20 anni a inocularsi, con il rischio che possano subire effetti avversi come miocarditi o p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccino covid all8217universit224 rosmini di torino obbligo inoculazione per tirocinio in ospedale presidente comitato fortitudo gravissimo video

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, all’Università Rosmini di Torino obbligo inoculazione per tirocinio in ospedale, Presidente comitato Fortitudo: “Gravissimo” - VIDEO

