Vaccino Covid all’Università Rosmini di Torino obbligo inoculazione per tirocinio in ospedale Presidente comitato Fortitudo | Gravissimo - VIDEO

A sollevare la questione è stata la presidente del Comitato, Grazia Piccinelli, che il 17 ottobre ha reso pubblica la segnalazione ricevuta da una studentessa. “Gravissimo, non si possono obbligare ragazzi di 20 anni a inocularsi, con il rischio che possano subire effetti avversi come miocarditi o p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, all’Università Rosmini di Torino obbligo inoculazione per tirocinio in ospedale, Presidente comitato Fortitudo: “Gravissimo” - VIDEO

