Vaccini Siliquini Siti | In anziani e fragili un investimento in salute pubblica

Al congresso degli igienisti, 'presidio fondamentale per mantenere efficiente la sanità pubblica e per proteggere le persone più vulnerabili' Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione non è solo una misura individuale di protezione, ma un vero e proprio investimento per la sostenibi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Superare le attuali frammentazioni nella gestione dei vaccini per anziani e pazienti fragili con l’obiettivo di migliorare la prevenzione vaccinale in Italia. Questo il focus di una proposta di legge che mi vede prima firmataria, presentata oggi. Con l’invecchiament - facebook.com Vai su Facebook
"La vaccinazione non è solo una misura individuale di protezione, ma un vero e proprio investimento per la sostenibilità del Servizio ..."
