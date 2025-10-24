Vaccini igienista Gabutti | Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica
Al congresso Siti, 'prevenire infezioni significa ridurre l'uso improprio di antibiotici e salvaguardare loro efficacia' Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - La resistenza antimicrobica (Amr) rappresenta una delle sfide globali più urgenti per la salute pubblica, e per affrontarla serve un impe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Vaccini, igienista Gabutti: “Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica” - X Vai su X
Vaccini, igienista Gabutti: "Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica" - La resistenza antimicrobica (Amr) rappresenta una delle sfide globali più urgenti per la salute pubblica, e per ... Segnala iltempo.it
Prevention Task. Vaccini pediatrici: informare i genitori, perché la scienza non può diventare un’opinione - Al centro del dibattito i vaccini pediatrici e le ragioni che ancora spingono alcuni genitori ad avere timore ... Si legge su quotidianosanita.it
Vaccini, aumentare la copertura contro pneumococco, difterite-tetano-pertosse e HPV: in Lombardia inizia la «chiamata attiva» - Continuano le iniziative di Regione Lombardia per implementare le campagne vaccinali: un primo, recente, provvedimento estende a tutte le ATS lombarde la possibilità di somministrare i vaccini contro ... Da milano.corriere.it