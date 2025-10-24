Vaccini igienista Calabrò | Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza

Studio Hta a congresso igienisti, 'risultati molto significativi per casi evitati e minor impatto economico su Ssn' Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "Vaccinare gli adulti e gli anziani contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) non solo riduce i costi sanitari diretti, ma rappresenta anc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vaccini, igienista Gabutti: “Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica” - X Vai su X

Vaccini, igienista Calabrò: “Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza” - (Adnkronos) – “Vaccinare gli adulti e gli anziani contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) non solo riduce i costi sanitari diretti, ma rappresenta anche uno strumento concreto di contrasto all’a ... Si legge su msn.com

Igienisti, 'importante tempestività in vaccini antinfluenzali' - È da poco partita in Italia la campagna di vaccinazioni antinfluenzali: capofila sono state le regioni Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto. Lo riporta ansa.it

Vaccini, igienista: "Inserire anti-meningococco B per adolescenti in Calendario nazionale" - La meningite B è la forma più frequente di patologia meningococcica, non ... Scrive adnkronos.com