Vaccini Castiglia UniSs | Per meningococco coperture basse serve recuperare

Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "La malattia meningococcica resta rara, ma nei casi in cui si manifesta può avere esiti letali in una percentuale molto alta. Per questo è essenziale raggiungere coperture vaccinali più elevate, possibilmente vicine al 95%, come per le vaccinazioni obbligatorie". A lanciare l'appello è Paolo Castiglia, professore ordinario di Igiene all'università di Sassari, intervenuto al Congresso Siti-Società italiana di igiene, in corso a Bologna. Secondo Castiglia, la vaccinazione anti-meningococcica "soffre di una minore adesione rispetto ad altre, come l'anti-pneumococcica, che invece beneficia della co-somministrazione con l'esavalente nell'infanzia". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"

Altre letture consigliate

Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare" - "La malattia meningococcica resta rara, ma nei casi in cui si manifesta può avere esiti letali in una percentuale molto alta. Scrive iltempo.it

Vaccini, igienista: "Inserire anti-meningococco B per adolescenti in Calendario nazionale" - La meningite B è la forma più frequente di patologia meningococcica, non ... Segnala adnkronos.com

Vaccini, Barretta (Fimp): "Fondamentale anti meningococco in bimbi e adolescenti" - La vaccinazione contro il meningococco "è importantissima perché la meningite è una malattia molto insidiosa: è rara, ma è grave. Lo riporta adnkronos.com