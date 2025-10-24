Vaccini Castiglia UniSs | Per meningococco coperture basse serve recuperare

Al congresso degli igienisti, 'individuare nuovi strumenti organizzativi e comunicativi' Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "La malattia meningococcica resta rara, ma nei casi in cui si manifesta può avere esiti letali in una percentuale molto alta. Per questo è essenziale raggiungere copertu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"

Altre letture consigliate

Vaccini, Castiglia (UniSs): “Per meningococco coperture basse, serve recuperare” - X Vai su X

Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare" - Al congresso degli igienisti: "Individuare nuovi strumenti organizzativi e comunicativi" ... Lo riporta msn.com

Vaccini, Siliquini (Siti): "In anziani e fragili un investimento in salute pubblica" - 'La vaccinazione non è solo una misura individuale di protezione, ma un vero e proprio investimento per ... notizie.tiscali.it scrive

Vaccini, Barretta (Fimp): "Fondamentale anti meningococco in bimbi e adolescenti" - La vaccinazione contro il meningococco "è importantissima perché la meningite è una malattia molto insidiosa: è rara, ma è grave. Lo riporta adnkronos.com