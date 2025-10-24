Vacanze romane – Rerum Novarum in sena al teatro Moderno
Arriva domenica 26 ottobre al teatro Moderno di Latina, “Vacanze romane – Rerum Novarum”, nuovo e sorprendente progetto teatrale che intreccia danza, parola e musica in una narrazione originale e visionaria. La produzione della The Movement srls, società giovane, ma già affermata nella creazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Compagnia Nazionale del Balletto torna in scena con una nuova, emozionante produzione: VACANZE ROMANE – RERUM NOVARUM regia e coreografie di @molinarigiacomo___ , con la collaborazione di @viniciomainini . Protagonista sarà @gabriel - facebook.com Vai su Facebook
Roma celebra il Giubileo con “Vacanze romane – Rerum Novarum” - Roma – È stato presentato in anteprima “Vacanze romane – Rerum Novarum”, un progetto teatrale che unisce danza, dialoghi e musica in uno spettacolo immersivo dedicato alla Città eterna nell’anno del ... Da ilmessaggero.it
Vacanze romane, non c'è un euro: quasi 4 su 10 resteranno in casa. Il sondaggio da brivido della Cisl - Il sindacato fotografa una città in cui la ricchezza del Turismo e la pioggia di fondi Pnrr e Giubileo non sostengono i redditi. Si legge su affaritaliani.it