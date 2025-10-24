C’è voglia di cultura a Bondeno: lo dicono i numeri, che parlano di 94 iscritti all’anno accademico 2025-2026 dell’Università per la Formazione Permanente (Utef). All’inaugurazione del nuovo ciclo di lezioni e seminari, infatti, la Sala 2000 era gremita di persone di ogni età che fino a maggio 2026 seguiranno un percorso di ventotto appuntamenti. "Subito dopo la pandemia la ripartenza di Utef è stata difficile, ma grazie alla determinazione dei collaboratori locali Vanna Zoboli e Dugles Boccafogli c’è stato un rilancio delle attività senza precedenti – ha detto il sindaco, Simone Saletti –. Mi riempie di orgoglio vedere una sala così piena di persone volenterose di imparare cose nuove e di trascorrere del tempo di qualità al di fuori delle proprie abitazioni, in compagnia di conoscenti e amici e sotto la guida di esperti professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Utef, record di iscritti: a Bondeno sono 94