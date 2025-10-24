Usura ed estorsione imprenditori vittime dei clan | oggi gli interrogatori

Partiranno questa mattina, dinanzi al Gip di Avellino, gli interrogatori di convalida del fermo per sei degli otto indagati irpini coinvolti nell’inchiesta per usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, condotta dalla Dda di Salerno. La procura, giorni fa, ha emesso ben 16 provvedimenti di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

