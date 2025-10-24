Ustioni e ferite su tutto il corpo Trovato morto in casa cosa lo ha ucciso | assurdo

Choc in Italia per una tragedia avvenuta nel Sulcis, in Sardegna, durante il violento temporale di mercoledì sera. Un uomo di 67 anni ha perso la vita folgorato all’interno della sua proprietà, mentre si trovava nel capannone agricolo per controllare il bestiame. L’episodio ha scosso profondamente tutta la comunità locale. La vittima è Fernando Pirosu, allevatore originario di Teulada ma residente a Sant’Anna Arresi. L’uomo si era recato nel suo podere in località Foxi per verificare la situazione degli animali quando, improvvisamente, un fulmine è caduto nelle vicinanze, sprigionando una potente scarica elettrica che lo ha raggiunto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

