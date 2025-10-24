Uscito a pezzi Ballando con le stelle conseguenze fisiche pesanti | lui è uno dei volti più noti degli ultimi tempi

Da vent’anni Ballando con le stelle continua a essere uno dei programmi più discussi della televisione italiana. Anche in questa edizione 2025, Milly Carlucci è riuscita a riunire in pista un gruppo eterogeneo di vip, pronti a sfidarsi a colpi di tango, samba e paso doble, ma le polemiche non sono mancate. Dalle liti tra giurati alle rivalità tra concorrenti, fino alle tensioni nate durante le prove, lo show del sabato sera di Rai1 si conferma un palcoscenico dove l’eleganza del ballo incontra, inevitabilmente, l’adrenalina del reality. >> “Mi vuoi sposare?”. Matrimonio a Ballando con le stelle, la proposta in tv: tra loro 9 anni di differenza Quest’anno l’attenzione del pubblico si è concentrata soprattutto sui contrasti tra alcuni maestri e i giudici storici, in particolare Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, sempre pronti a dare voti taglienti e commenti pungenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

“Sono un grande”, assicura Tiziano Ferro sulla copertina del nuovo album uscito oggi. Undici canzoni (più Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri) per riscattarsi da anni difficili, tra un divorzio doloroso e una fama vissuta come una condanna. “Quando p - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle della quarta puntata di “Ballando con le stelle 2025”: ha vinto Barbara D’Urso «che non fa la D’Urso» - Il tesoretto della puntata, 50 punti in totale, ha acceso ulteriormente la sfida: 25 punti sono andati ad Andrea Delogu dal principe del tesoretto Alberto Matano, e altri 25 punti a Barbara D’Urso ... iodonna.it scrive

Ballando con le Stelle, pagelle quarta puntata: la discussione D'Urso-Lucarelli e i piedi di Rosa Chemical - Un mese di Ballando con le Stelle e nel programma di Milly Carlucci non si è ancora vista un'eliminazione. Secondo msn.com

Ballando con le stelle, Marcella Bella sbotta contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto: "Quei due scemi, sono stufa" - Dopo l’ennesima puntata complicata, la cantante non trattiene la rabbia e si scaglia contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, accusandoli di mancanza di rispetto. libero.it scrive