Usare al meglio il cervello | Paolo Borzacchiello presenta il suo nuovo libro

"La nostra mente è brillante. Peccato che a volte usi la sua brillantezza per crearci problemi. Al cervello non interessa molto che voi stiate bene o male, lui fa quello che è abituato a fare o quello che gli è più comodo fare, senza tenere conto degli effetti che ha su di voi". Paolo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it