Usare al meglio il cervello | Paolo Borzacchiello presenta il suo nuovo libro
"La nostra mente è brillante. Peccato che a volte usi la sua brillantezza per crearci problemi. Al cervello non interessa molto che voi stiate bene o male, lui fa quello che è abituato a fare o quello che gli è più comodo fare, senza tenere conto degli effetti che ha su di voi". Paolo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Circolo Acli Arcadia Aps Spazio Hangar presenta il Workshop Gratuito "Come usare al meglio i Social Media". Un corso intensivo di Social Media Management e Copywriting progettato per fornire competenze nella gestione strategica dei canali social e - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Borzacchiello presenta il libro Usa il cervello prima che lui usi te: manuale di autodifesa cognitiva - 00 la libreria Rizzoli in galleria Vittorio Emanuele II a Milano ospita Paolo Borzacchiello, che presenta il libro Usa il cervello prima che lui usi te: manuale di ... Scrive mentelocale.it