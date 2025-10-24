Usa una cintura e un rasoio durante una rissa arriva il Daspo urbano per un 18enne
ANCONA – Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha provveduto a emettere un Daspo urbano, noto anche come Dacur, nei confronti di un diciottenne di origini tunisine che alcune settimane fa aveva aggredito a Fabriano un suo connazionale, colpendolo con una cintura con fibbia metallica e con un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
