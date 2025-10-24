Usa scommesse illegali e truffe nel poker e nel basket | arrestati un allenatore e una stella dell’Nba Il video di una partita sospetta
Quattro famiglie della mafia italoamericana, 11 Stati, un giro da milioni di dollari tra match di basket dell’Nba e partite di poker segrete in oscuri club a Manhattan. Non è la trama di un film thriller-poliziesco americano, ma di alcuni dettagli svelati da un’indagine dell’Fbi e della polizia di New York durata quattro anni. Il titolo dell’operazione è “Royal flash”, ossia “Scala reale”. Un nome evocativo che ricorda le carte e il gioco d’azzardo. Si tratta di un terremoto giudiziario che ha portato all’arresto di oltre trenta persone, tra cui alcuni nomi noti del basket americano come l’ex giocatore e allenatore della Nba Damon Jones, il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
