Usa scommesse illegali e truffe nel poker e nel basket | arrestati un allenatore e una stella dell’Nba Il video di una partita sospetta

Secoloditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro famiglie della mafia italoamericana, 11 Stati, un giro da milioni di dollari tra match di basket dellNba e partite di poker segrete in oscuri club a Manhattan. Non è la trama di un film thriller-poliziesco americano, ma di alcuni dettagli svelati da un’indagine dell’Fbi e della polizia di New York durata quattro anni. Il titolo dell’operazione è “Royal flash”, ossia “Scala reale”. Un nome evocativo che ricorda le carte e il gioco d’azzardo. Si tratta di un terremoto giudiziario che ha portato all’arresto di oltre trenta persone, tra cui alcuni nomi noti del basket americano come l’ex giocatore e allenatore della Nba Damon Jones, il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

usa scommesse illegali e truffe nel poker e nel basket arrestati un allenatore e una stella dell8217nba il video di una partita sospetta

© Secoloditalia.it - Usa, scommesse illegali e truffe nel poker e nel basket: arrestati un allenatore e una stella dell’Nba. Il video di una partita sospetta

Altri contenuti sullo stesso argomento

usa scommesse illegali truffeVideo. Scandalo scommesse Nba, più di 30 arresti per il sistema gestito dalla mafia italo-americana - L'Fbi ha svelato un giro d'affari milionario basato su scommesse illegali e truffe nel poker che andava avanti da anni. Secondo it.euronews.com

usa scommesse illegali truffeUsa, scandalo Nba: scommesse e poker illegali. Fbi: «Coinvolta la mafia italiana» - Si arriva poi all’altro procedimento, quello sul poker illegale, che ha portato all’arresto di trentadue persone. Come scrive ilsole24ore.com

usa scommesse illegali truffeBufera in Nba, arrestati Terry Rozier e coach Billups: indagine dell’Fbi su un giro di scommesse illegali - La guardia degli Heat e il coach dei Blazers coinvolti in un'inchiesta dell'FBI sulle scommesse sportive e poker illegale ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Scommesse Illegali Truffe