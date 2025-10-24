Usa sanzionano Gustavo Petro il presidente della Colombia | Non vuole fermare cartelli droga

Il dipartimento Usa del Tesoro ha annunciato sanzioni nei confronti del presidente della Colombia, Gustavo Petro, nonché della moglie Veronica del Socorro Alcocer Garcia, del figlio Nicolas Petro e del ministro dell’Interno Armando Benedetti, suo stretto collaboratore. L’accusa nei confronti di Petro è quella di non impedire il traffico di droga dal Paese sudamericano agli Stati Uniti. “Da quando il presidente Gustavo Petro è salito al potere, la produzione di cocaina in Colombia è esplosa raggiungendo il tasso più alto degli ultimi decenni, inondando gli Stati Uniti e avvelenando gli americani”, ha detto il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent. 🔗 Leggi su Lapresse.it

