Usa oltre 30 arresti per associazione a delinquere con la mafia di NY e scommesse illegali | coinvolti anche Rozier Billups e Jones dall’Nba

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bufera dunque nella lega di basket più seguita al mondo. Billups e Jones sono stati accusati in relazione a un'operazione di poker illegale collegata alle cosche, mentre Rozier è sospettato di aver manipolato le proprie prestazioni durante almeno una partita per favorire scommesse illegali Ol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

