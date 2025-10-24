Usa oltre 30 arresti per associazione a delinquere con la mafia di NY e scommesse illegali | coinvolti anche Rozier Billups e Jones dall’Nba

Bufera dunque nella lega di basket più seguita al mondo. Billups e Jones sono stati accusati in relazione a un'operazione di poker illegale collegata alle cosche, mentre Rozier è sospettato di aver manipolato le proprie prestazioni durante almeno una partita per favorire scommesse illegali Ol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, oltre 30 arresti per associazione a delinquere con la mafia di NY e scommesse illegali: coinvolti anche Rozier, Billups e Jones dall’Nba

