Usa iniziata la costruzione della nuova White House Ballroom
Dove fino a poche settimane fa si affacciavano gli uffici della First lady e il piccolo teatro presidenziale, oggi si alzano impalcature e si muovono ruspe. L'ala est della Casa Bianca cambia volto: è cominciata la costruzione della nuova White House Ballroom, la sala da ballo voluta da Donald Trump. Un progetto ambizioso, pensato per trasformare la residenza presidenziale in un palcoscenico capace di accogliere i grandi appuntamenti della diplomazia internazionale. Lo spazio di 8000 metri quadrati sarà imponente: pavimenti in marmo chiaro, colonne corinzie rivestite d’oro, pareti bianche ornate da stucchi e una cupola centrale che richiama le grandi architetture cerimoniali americane del primo novecento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Soragna, nuovo ponte sullo Stirone a Castellina: iniziata la costruzione dell’impalcato - X Vai su X
Il 16 ottobre del 2010, veniva posta la prima pietra della Casa di Accoglienza. Fu un momento storico per la nostra associazione e assolutamente emozionante perchè da quel mattoncino è iniziata la costruzione di un sogno: avere una Casa a disposizion - facebook.com Vai su Facebook
Usa, Trump demolisce parte della Casa Bianca per costruire sala da ballo - La realizzazione della ballroom da 250 milioni di dollari "non interferirà con l'edificio attuale" aveva assicurato il presidente Usa nel firmare un ordine esecutivo a luglio. tg24.sky.it scrive
Iniziata la demolizione dell'East Wing alla Casa Bianca: farà posto alla nuova sala da ballo di Trump - La Casa Bianca ha iniziato la demolizione di una parte dell’East Wing, sede tradizionale delle attività della first lady, per costruire una sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump, nonostante ... Scrive msn.com
Gli Usa preparano una nuova guerra: cosa c'è dietro i 30 nuovi bunker blindati per i caccia - Nello specifico gli Usa avrebbero iniziato a rinforzare gli hangar esistenti, o a costruirne di nuovi in cemento armato, con la chiara ... Scrive ilgiornale.it