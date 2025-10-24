Usa il cervello! | Medvedev furioso con l' arbitro poi viene eliminato

Il motivo scatenante? Un ammonizione per aver perso tempo tra un punto e l'altro. Il tennista russo, famoso per i suoi frequenti litigi in campo, ha risposto per le rime: "So che il sistema chiama tutto, ma dovresti usare un po' del tuo QI". La partita in corso viene poi vinta da Moutet in due set per 7-6 6-4 (X: TennisTv). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Usa il cervello!": Medvedev furioso con l'arbitro, poi viene eliminato

Argomenti simili trattati di recente

ATP Vienna, Medvedev contro Fergus Murphy: "Dovresti usare un po’ di cervello" [VIDEO] - X Vai su X

Daniil Medvedev è di nuovo protagonista di un comportamento maleducato e arrogante: "Non so se non ci vuoi provare o se non ci arrivi, ho la mia idea ma non te la dico" - facebook.com Vai su Facebook

"Usa il cervello!": Medvedev furioso con l'arbitro, poi viene eliminato - , ha risposto per le rime: "So che il sistema chiama tutto, ma dovresti usare un po' del tuo QI". Secondo msn.com

ATP Vienna, Medvedev contro Fergus Murphy: “Dovresti usare un po’ di cervello” [VIDEO] - ATP | Daniil Medvedev è di nuovo protagonista di un comportamento maleducato e arrogante: "Non so se non ci vuoi provare o se non ci arrivi, ho la mia idea ma non te la dico" ... Lo riporta ubitennis.com

Medvedev brutale con l'arbitro durante il tie-break con Moutet: "Non ci arrivi proprio?". L'attacco è feroce - Sconfitto al secondo turno dell'ATP 500 di Vienna, il tennista russo ha fatto parlare di sé per essere andato a muso duro contro il giudice di sedia ... Riporta msn.com