Usa candidato dem al Senato copre il tatuaggio col teschio nazista | Ero molto ubriaco Ma c’è chi non gli crede… video

Un candidato democratico al Senato aveva un tatuaggio nazista che ha deciso di coprire con l’immagine di un cane. Si chiama Graham Platner ed è un ex marine, che ha ammesso di essere stato “molto ubriaco” quando ha deciso di incidersi sul petto il teschio “Totenkpof” delle SS. Secondo il suo racconto, l’aveva fatto 20 anni fa in Croazia mentre era in congedo con i suoi commilitoni e poi ha ribadito di non essere “segretamente nazista”. Il candidato liberal 41enne aveva persino pubblicato un video in cui cantava in mutande alla festa di nozze del fratello. Non è stato così difficile ricongiungere il significato del tatuaggio, viste le grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

