Columbus Zoo and Aquarium, in Ohio, dà il benvenuto alla nascita di un elefantino per la seconda volta in un anno. Il cucciolo, nato lo scorso martedì, è figlio di mamma Phoebe, 38 anni, e di papà Sabu che vive nello zoo di Cincinnati. Il piccolo elefante, che pesa già 100 kg, non è ancora visibile al pubblico. Questo per consentire a mamma e figlio di trascorrere del tempo insieme senza interruzioni e al team di cura degli animali e medicina conservativa dello zoo di fornire un monitoraggio 24 ore su 24 mentre il piccolo inizia a stare in piedi, a poppare e a esplorare l’ambiente circostante. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, al Columbus Zoo nasce il secondo elefantino in un anno: prime coccola tra mamma e piccolo